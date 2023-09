Verdachten van mysterieuze ontvoering in Spanbroek blijven langer in voorarrest

De twee verdachten van een ontvoering in Spanbroek blijven drie maanden langer in voorarrest. Dat heeft de rechter besloten na de tussentijdse zittingen. Anthony B. (31, Hoorn) en Toni van de V. (31, Wognum) zouden volgens het Openbaar Ministerie met anderen het slachtoffer hebben vastgehouden vanwege een drugsconflict.

In Spanbroek kijken ze op 26 mei een man wordt meegenomen door twee anderen en in een auto wordt gezet. "Hij kon geen kant op. Met een hele harde schreeuw werd hij de auto in geduwd", vertelde een getuige toen tegen NH.

Volgens het Openbaar Ministerie werd de man daarvoor ook al vastgehouden, maar wist hij te ontsnappen. Hij zou zijn geslagen en bedreigd. "Als hij wegrende, zou de kogel voor hem zijn, zo werd hem verteld", aldus de officier van justitie.

Er wordt groot alarm geslagen. Op 28 mei wordt de man gevonden in Beverwijk. Een dag eerder zijn al twee verdachten aangehouden: Anthony B. en Toni van de V. Zij kwam gisteren voor het eerst voor de rechter.

Geen ontvoering, maar helpen

Maar die hebben zelf een hele andere lezing van het gebeuren, zo vertelde hun advocaat. Het vermeende slachtoffer zou onder invloed van drugs zijn, mogelijk in een psychose verkeren. Ze wilden de man juist helpen.

"Het OM ziet op de foto van een beveiligingscamera iemand die wordt vastgehouden. Maar dat is een interpretatie. Ik zie iemand die niet op zijn benen meer kon staan en ondersteund moest worden."

De advocaat vond dat beide mannen vrij moesten worden gelaten, maar daar gaat de rechter niet in mee, zo blijkt nu. Die vindt dat er nog genoeg ernstige bezwaren zijn om de twee langer vast te houden. Wel wordt er een rapport opgemaakt om te kijken of ze later onder voorwaarden wel vrij kunnen komen tot aan de inhoudelijke behandeling. Bijvoorbeeld door elektronisch toezicht.

Nog één verdachte voortvluchtig

Naast de twee zijn er nog vier andere verdachten. Twee van hen mogen de rechtszaak in vrijheid afwachten. Een ander is onlangs aangehouden in Engeland en komt volgende week naar Nederland, waar hij verhoord zal worden. Een laatste verdachte is nog steeds voortvluchtig.

De volgende tussentijdse zitting is op 27 november. Dan zal opnieuw gekeken worden of Anthony B. en Toni van de V. langer vast moeten blijven zitten. Ook wordt de stand van zaken van het onderzoek doorgenomen.