180 omgekomen joden geëerd met namenmonument op station Alkmaar

Wie regelmatig met de trein vanaf Alkmaar reist, is het misschien al opgevallen. Het langgewenste Holocaustmonument staat sinds deze week - volledig ingepakt en met een hek eromheen - prominent op het stationsplein van Alkmaar. "Het was voor de slachtoffers het eindpunt binnen Alkmaar van de route naar een toen nog ongewis einde", vertelt ontwerper Niko Hoebe.

Bij elkaar weegt het beeld zo’n negenduizend kilo. "Het graniet is aangevoerd vanuit India en blijft jaren mooi. Maar het was een hele operatie om het monument in de grond te zetten."

Eigenlijk zou het het namenmonument vorig jaar al klaar zijn, maar er ontstonden problemen met de levering van het materiaal. En na contact met Duitse nabestaanden liep de productie extra vertraging op.

Foute namen

Bij drie namen was namelijk sprake van zogenoemde nazificering. Aan namen die in die tijd niet Joods genoeg klonken, voegden Duitsers bij mannen de naam Israël toe en bij vrouwen de naam Sara. "In overleg met de joodse gemeenschap zijn die namen verwijderd. Omdat de bronzen band met alle namen al klaar was, moest deze opnieuw worden gegoten", verklaart Hoebe.

Nabestaanden en andere genodigden worden zondag verwelkomd in theater De Vest. Later die middag zal burgemeester Anja Schouten het monument in besloten kring officieel onthullen.