Potje voetbal loopt uit de hand: straffen geëist tegen Velsenaren na enorme vechtpartij

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf en celstraffen van zes en acht maanden voor drie Velsenaren die drie jaar geleden een grensrechter en voetbalspeler mishandelden. Tegen een vierde verdachte was te weinig bewijs. De vechtpartij vond plaats tijdens een voetbalwedstrijd tussen VV IJmuiden en Overbos. Volgens het OM zouden de mannen als een groep hyena’s tekeer zijn gegaan.

Het is 3 oktober 2020 als de spelers van VV IJmuiden en Overbos zich opmaken voor een belangrijke wedstrijd. Wat een mooie en sportief potje voetbal moet worden, eindigt in een nachtmerrie. Er ontstaat een woordenwisseling tussen een toeschouwer en een grensrechter, de vader van één van de spelers. Dit escaleert tot een enorme vechtpartij. De slachtoffers, de grensrechter en een speler, blijven met letsel achter.

ANP

De zaak tegen de geweldplegers diende deze week. "Ik lag weergaloos tegen de boarding, werd door zeven man getrapt. Wilde wegkomen, maar dat lukte niet", leest de rechter voor uit de verklaring van de grensrechter. Tot op de dag van vandaag kampt het slachtoffer met tinnitus, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Het tweede slachtoffer, een speler van Overbos, kreeg een karatetrap in zijn nek. De chaos die destijds op het voetbalveld is ontstaan, is gigantisch. Tientallen mensen zouden betrokken zijn geweest en de spelers van V.V. IJmuiden zouden als een groep 'hyena's' tekeer zijn gegaan, wordt vermeld in een getuigenverklaring.

Onduidelijkheid Tijdens de zitting blijkt dat de gebeurtenis van drie jaar geleden onmogelijk valt te reconstrueren. De verklaringen van de verdachten staan haaks op eerdere verklaringen en één van de verdachte geeft aan juist slachtoffer te zijn. "Ik ben nu verdachte terwijl het in mijn ogen omgekeerd zou moeten zijn." Opmerkelijk is dat de drie verdachten beweren vrij weinig van het opvallende gevecht te hebben meegekregen. "Het was chaos, zegt de een. "Ik lag op de grond", zegt de ander. "Ik zat nog in duel", beweert de laatste. De vierde verdachte was niet aanwezig. De advocaten pleiten daarom voor vrijspraak. “Er is op de kantineavonden een verhaal ontstaan en niemand weet wie wat heeft gedaan.”

Eis van OM Op 19 september doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. Het OM eist de hoogste straf tegen Cornelis Z. (33) uit Velsen-Zuid. De officier wil hem acht maanden achter de tralies laten verdwijnen voor het mishandelen van de grensrechter. Tegen de 25-jarige Donny van den B. uit IJmuiden is 6 maanden geëist. Hij zou een speler van Overbos een karatetrap op zijn nek hebben gegeven. In beiden gevallen is de helft van de eis voorwaardelijk. Tegen 26-jarige Rory B. uit IJmuiden is een taakstraf van 120 uur geëist voor het uitdelen van de eerste klap aan de grensrechter. Wat betreft de 29-jarige Ricardo de G. uit IJmuiden is er volgens de officier geen overtuigend wettig bewijs dat hij daadwerkelijk de persoon is waar getuigen naar verwijzen. Voor hem is daarom vrijspraak gevraagd.