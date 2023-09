Handhavers op ponten beboeten rokers en scooterrijders die motor aan laten

Deze week staan er handhavers op de ponten van en naar het centraal station in Amsterdam. Zij beboeten reizigers die roken of scooterrijders die met een draaiende motor op de pont staan.

Volgens de gemeente komen daar regelmatig klachten over binnen. Het is ook in strijd met de huisregels van het GVB. "Mensen ervaren hier namelijk overlast van, en het is slecht voor de gezondheid van de reizigers", schrijft de gemeente.

De handhavers staan niet alleen op de ponten, maar ook bij de op- en afstaplocaties. Overtreders krijgen een boete van 140 euro.