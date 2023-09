Voor 50.000 euro en een half jaar geduld mag directeur Kroes van AZ naar Ajax

Ajax moet nog even geduld hebben, maar Alex Kroes wordt met ingang van komend voorjaar de nieuwe algemeen directeur. Volgens AZ leidden gesprekken met Ajax over de gevoelige overstap naar Amsterdam geen bevredigend resultaat op, maar is AZ er in de dialoog met Kroes zelf nu wèl tot een akkoord gekomen. Behalve dat Kroes niet meteen aan de slag mag, is afgesproken dat hij vijftigduizend euro betaalt.