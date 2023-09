"Sekswerkers zijn de verkeerde zondebok voor massatoerisme op de Wallen"

Het klinkt tegenstrijdig: meer ramen voor sekswerkers op de Wallen in Amsterdam vermindert de drukte op die plek. Maar dat is wel wat de initiatiefnemers van het alternatieve plan voor een erotisch centrum stellen. "Het gebied waar sekswerkers te vinden zijn is tot een enkele straat teruggedrongen, waardoor de massa die vroeger over een gebied verspreid werd, nu in een enkele straat wordt geduwd", vindt nachtburgemeester van Amsterdam, Freek Wallagh.

Voor de initiatiefnemers (Stichting Nachtburgemeester, de sekswerkbonden Prostitution Information Center en Queer Amsterdam, lokale ondernemers en bewoners) is het Wallengebied bij uitstek de meest geschikte locatie voor sekswerkers. "Het is hier organisch gegroeid", vertelt nachtburgemeester Freek Wallagh, die de plannen vanochtend presenteerde voor de Oude Kerk. "In de stadsdelen Noord en Zuid is heel duidelijk gemaakt dat zij daar niet zitten te wachten op een erotisch centrum. De wijk waar sekswerk natuurlijkerwijs thuis zal horen is de Wallen." Wallenproblematiek "Als je het probleem van het Wallengebied wil oplossen, stellen we voor dat ook in het Wallengebied op te lossen. Dus hebben we de uitdaging van het erotisch centrum opgevat als 'hoe kunnen we nu de doelen van het erotisch centrum waarborgen op een manier dat het in de wijk kan worden gerealiseerd?'." Dat willen ze doen door plekken die vroeger beschikbaar waren voor sekswerk en raamprostitutie weer te heropenen. Ze hebben een blok in het Wallengebied uitgekozen dat volgens hen geschikt is, namelijk het Blaauwlakenblok en het Sint Annenkwartier. Een plan van architect Anna Torres wordt daarvoor gebruikt.

En ook Wallagh weet dat er meer nodig is om de drukte aan te pakken. Zo stelt het plan dat, naast meer ramen aan de randen van het gebied voor een betere spreiding, de gemeente ook moet inzetten op 'crowd management'. Want dat het op sommige momenten voor bewoners onleefbaar is, valt te begrijpen. Hordes toeristen slenteren 's avonds massaal door de krappe straten van de Wallen. Maar dat sekswerk daar onder andere de schuld van krijgt, is oneerlijk stellen de initiatiefnemers. Zondebok "Als je naar andere plekken in de wereld kijkt waar geen duidelijke rosse buurt is, daar hebben ze ook last van toerisme. Kijk naar Venetië, Barcelona en Londen", stelt Phoebe van het Prostitution Information Center (PIC). "Ze hebben hiermee een verkeerde focus en een verkeerde zondebok." Volgens Wallagh zijn de bewoners van het Blaauwlakenblok en het Sint Annenkwartier positief over de plannen. "De buurt heeft aangegeven dat het verdwijnen van sekswerk niet wenselijk is. Er is dus draagvlak. En daarnaast zitten we hier in het Wallengebied met publieke ruimte die nu niet optimaal benut wordt. Binnenpleinen die afgesloten zijn, er zijn veel mogelijkheden." Maar er zijn natuurlijk ook genoeg bewoners die wél voor het verplaatsen van sekswerkers zijn. Al vindt Wallagh dat dat een kleine minderheid is. "De luidste stemmen wonen vaak niet eens echt in het gebied met sekswerkers." Protest En dan zijn er natuurlijk ook de sekswerkers zelf, die zich al lange tijd uitspreken tegen de plannen van de gemeente om hun werkplek te verplaatsen naar de randen van de stad. Begrijpelijk, vindt Phoebe van het PIC, omdat er daar minder sociale controle is en minder plekken dan nu voor de sekswerkers zijn. "Als je het te lastig maakt voor sekswerkers om in de gereguleerde sector te werken, dan gaan ze in de ongereguleerde sector werken. Een gevolg daarvan is geweld jegens sekswerkers en sekswerkers die bang zijn om een melding te maken bij de politie omdat ze ongereguleerd werken."

Eind dit jaar bepaalt de gemeenteraad op welke locatie het erotisch centrum zal komen. Wallagh hoopt dat het alternatieve plan wordt meegenomen in de besluitvorming: "De buurt wacht erop, de sekswerkers wachten erop, en er is breed gedragen kritiek tegen een erotisch centrum in stadsdelen Noord of Zuid".