Wijndal opvolger van Avila bij Antwerp die aan Ajax is verkocht

Owen Wijndal is door Ajax verhuurd aan Antwerp. Bij de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars is hij de opvolger van Gastón Avila die onlangs juist voor ruim twaalf miljoen euro aan Ajax werd verkocht.

Wijndal verruilde ruim een jaar geleden AZ voor Ajax. De voormalig aanvoerder van de Alkmaarders kostte destijds tien miljoen euro, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren. Dit seizoen had hij in Amsterdam nauwelijks nog uitzicht op speelminuten. Afgelopen zondag zat Wijndal niet bij de wedstrijdselectie en speelde Avila links in de verdediging.

Hoewel de transfermarkt in Nederland gesloten is, kan Wijndal alsnog naar een andere club. In België sluit de markt namelijk op 6 september. Bij Antwerp kan de linksback in de Champions League gaan spelen. De Belgische club plaatste zich vorige week voor het hoofdtoernooi en zit in en groep met Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk.