Al ruim 14.000 euro opgehaald voor gezin van overleden Alkmaarder Joeri

De zoektocht naar en de vondst van het lichaam van de vermiste Joeri (40) maakte veel los in Alkmaar. Dat er enorm wordt meegeleefd met zijn vrouw en twee jonge dochters blijkt wel uit de steunactie die zijn familie heeft opgezet. Er is al 14.000 euro gedoneerd en de teller loopt nog. “Nooit verwacht dat we zoveel liefde zouden ontvangen van iedereen.”

Joeri verdween vorige week op woensdagochtend, toen hij volgens zijn familie van huis vertrok voor een lange wandeling. Als zijn familie maar niets van hem hoort, wordt hij de volgende ochtend als vermist opgegeven.

In de dagen erna wordt alles op alles gezet om hem te vinden. De politie krijgt ondersteuning van het Veteranen Search Team en van Alkmaarders. In en rondom Alkmaar worden flyers uitgedeeld en in verschillende wijken zoeken mensen in groepjes mee.

’Rest van hun leven zonder vader’

Maar de zoekacties en vele tips leiden telkens tot teleurstellingen. Dan, op vrijdagavond, zien veteranen tijdens een zoektocht in de buurt van de Beverdam iets in het water. Het blijkt het lichaam van de Alkmaarder te zijn. “Joeri is helaas niet meer in leven. Hij heeft twee jonge meisjes, die voor de rest van hij leven zonder hun vader moeten”, schrijft zijn familie op Gofundme.

Bij een overlijden komen veel kosten kijken en daarbij was Joeri de enige kostwinner in het gezin. Geldzorgen zouden in deze tijden geen rol moeten spelen, stelt zijn familie. "Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat zijn vrouw opgevangen wordt, financieel geholpen wordt, en wordt bijgestaan in dit gruwelijke verwerkingsproces."

Massaal meegeleefd

In slechts een paar dagen is er al ruim 14.000 euro opgehaald. Het streefdoel is om uiteindelijk 50.000 euro aan het gezin te kunnen geven. "Iedereen heeft de afgelopen dagen massaal meegeleefd en we hadden nooit verwacht dat we zoveel liefde zouden ontvangen van iedereen", reageert de familie. "We hopen dat jullie Joeri’s gezin ook financieel willen steunen met een bijdrage. Zodat geld even niet belangrijk is. Ieder bedrag is welkom."