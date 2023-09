Blauwalg en gesloten zwembaden: waar kan je nog een verfrissende duik nemen?

Blauwalg en gesloten buitenzwembaden gooien roet in het eten voor mensen die de komende dagen nog even af willen koelen van de aankomende tropische hitte. Zoals altijd aan het einde van de zomer worden binnenwateren geteisterd door het stinkende blauwgroene goedje, en veel buitenzwembaden sluiten hun deuren aan het einde van de zomervakantie. Waar kan je nog een verfrissende plons nemen?

Het goede nieuws is dat er lang niet overal blauwalgen groeien, en dat veel binnenstrandjes nog gewoon veilig zijn om in te zwemmen. Op de website van zwemwater.nl kan je de laatste stand van zaken als het gaat om de kwaliteit van het zwemwater in de gaten houden.

Blauwalg verspreidt zich vrijwel ieder jaar aan het einde van de zomer over de binnenstranden. Het blauwgroene goedje bestaat uit bacteriën die groeien als het water opwarmt. Als je zwemt op een plek waar veel blauwalg is kan je daar huidirritatie van krijgen, en als je het per ongeluk doorslikt kan je maag- en darmklachten krijgen. Vooral voor kinderen en bijvoorbeeld honden kan dat grote problemen opleveren.

2. Bezoek je favoriete zeestrand

Misschien een open deur, maar de zeestranden zijn juist bijzonder aangenaam aan het einde van de zomer. Het zeewater heeft een lange tijd gehad om op te warmen en is daardoor zeer geschikt om in te zwemmen, en omdat de scholen weer zijn begonnen zal het in ieder geval doordeweeks relatief rustig zijn op het strand.

3. Bijzondere openingstijden buitenzwembaden

Verschillende buitenzwembaden in de provincie zijn tot 10 september open, of hebben door het mooie weer besloten nog een weekje aan hun reguliere openingsperiode vast te plakken. Zo kan je nog zwemmen in het De Mirandabad in Amsterdam, en is de Crommenije in Krommenie nog open om baantjes te trekken.

Het is niet voor alle zwembaden mogelijk om de openingsperiode op te rekken: traditiegetrouw wordt in veel zwembaden aan het einde van het seizoen 'hondenzwemmen' georganiseerd, waar viervoeters een plons mogen nemen. Dat is normaal verboden in verband met hygiëne, maar vlak voordat het bad leeggepompt wordt, wordt er een uitzondering gemaakt.

4. In de uitverkoop een zwembadje kopen?

Wie op korte termijn nog een zwembadje op de kop wil tikken moet vaart maken: bij de meeste verkopers maken de zwembadjes inmiddels plaats voor het kerstassortiment. Het plezier is dan wel van korte duur, want het ziet er naar uit dat hoewel het aankomende week de hele week heet blijft, de temperatuur begin volgende week weer keldert naar een normaal niveau.