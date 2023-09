Gooise voedselbank schreeuwt om vrijwilligers bij supermarktactie: 'kinderen mogen niet met honger naar school'

Het nieuwe schooljaar is begonnen, maar helaas zitten er nog teveel kinderen met honger in de schoolbanken. Met de landelijke actie 'Op een lege maag kun je niet leren' proberen de lokale voedselbanken dit leed in te dammen. Klanten kunnen van specifieke schappen met korting producten kopen en aan de medewerkers van de voedselbank meegeven als donatie.

"Denk hierbij aan rijstwafels en crackers bijvoorbeeld. Maar je kan natuurlijk ook uit de normale schappen producten kopen om te doneren", Legt Henske Jakobs van de Voedselbank Gooi en Omstreken uit. Statiegeld doneren is ook mogelijk.

Oproep

Maar helaas ziet het ernaar uit dat de bezetting van medewerkers bij de deelnemende supermarkten aardig tekort komt. "September is een moeilijke maand: jonge mensen zijn aan het werk en gepensioneerden zijn vaak op vakantie." Dus doet de Voedselbank Gooi en Omstreken een oproep aan mensen om 'een poosje bij het schap te staan en mensen te enthousiasmeren wat extra producten te kopen.

Het gaat hierbij om minimaal twee vrijwilligers per supermarkt. "Het moet ook een beetje leuk en gezellig zijn voor onze vrijwilligers." Veel tijd hoeft het volgens Henske ook niet de kosten. "Het gaat om twee keer per jaar drie uurtjes."

De actie loopt nog tot zondag 10 september.