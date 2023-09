Opknapbeurt voor uitgewoonde flat: Ronald beseft wie zijn vrienden zijn na zoveelste klap

Eind vorig jaar overleed Ronalds vader. Schrale troost was dat pa 5.000 euro voor hem had gespaard. Het geld was bestemd voor een opknapbeurt van de flat waar zijn zoon is blijven wonen. Maar het in zijn huis bewaarde bedrag is verdwenen. Ronald, die zegt aangifte heeft gedaan, vermoedt dat het geld is verdwenen in de tijd dat zijn vader ernstig ziek was en de deur vaak letterlijk openstond.

Tekst gaat verder onder de video over de vrienden van Ronald die hem uit de brand helpen.