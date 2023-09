Dienstregeling GVB niet aangepast om financiële redenen, wel om personeelstekort

Grote wijzigingen in de dienstregeling van volgend jaar blijven uit, maar het GVB past de dienstregeling wel aan vanwege personeelstekort. Dat zou wel 'veel minder impactvol' zijn dan in eerste instantie het plan was.

De krappe arbeidsmarkt zou echter een 'nieuw probleem' zijn, waardoor het noodzakelijk zou zijn om het 'het aanbod aan de reizigers aan te passen aan het beschikbare personeel'. "GVB wil reizigers namelijk niet verrassen met ongeplande uitval, omdat er bijvoorbeeld op de dag zelf een bestuurder te kort is. Daarom is de dienstregeling op voorhand aangepast, zodat voor reizigers het aanbod bekend en betrouwbaar blijft", laat het GVB vandaag weten.

Volgens het GVB is de financiële situatie de afgelopen maanden verbeterd. Het leek er eerst op dat financiële gevolgen van de coronacrisis gevolgen zouden hebben voor het zogeheten vervoersplan 2024 en dat er netwerkaanpassingen nodig waren, wat betekent dat lijnen opgeheven of aangepast zouden worden.

Dat betekent dus dat het aantal ritten op bepaalde lijnen omlaag gaat, maar dat de routes zelf niet verdwijnen of veranderen. Het gaat om veranderingen bij de tram- en buslijnen, maar niet bij de metrolijnen. Daar is volgens het GVB juist uitbreiding mogelijk.

Melanie van der Horst, wethouder Vervoer

"Het aantal reizigers is gelukkig sneller toegenomen dan verwacht en daarom hoeft er minder te worden gekort op het netwerk. Ik ben dan ook heel blij dat het schrappen van lijnen nu van de baan is. Dat zou veel impact hebben op de stad en de Amsterdammers. Met dit nieuwe plan kunnen we bouwen aan een stevig OV-netwerk richting de nieuwe concessie van 2025.

Het personeelstekort is wel een zorg, want daardoor kunnen we nu zelfs met de financiële steun van de Vervoerregio en de gemeente minder opschalen dan we hadden gehoopt. Maar daar wordt nu heel hard aan gewerkt en doordat alleen de frequentie is verlaagd kunnen we die ook weer opschroeven als er meer personeel gevonden is."