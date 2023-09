Eemnessers zetten opblaascafé neer op plek waar ze al jaren een café willen beginnen

Er is een kerk, een slagerij, een juffrouw op de fiets, maar één belangrijke voorziening ontbreekt nog altijd in Eemnes: een kroeg. En dat terwijl er al jaren door Eemnessers voor gestreden wordt. Afgelopen weekend werd nog maar eens actie gevoerd voor de komst van een eigen bar.

Een groep Eemnessers zetten een opblaascafé neer aan de Eemnesservaartsteeg, de plek waar hun kroeg zou moeten komen. Na jaren van overleg zijn ze nog geen steek verder. "De provincie en de gemeente wijzen naar elkaar", zo klinkt het.

Vroeger had het dorp verschillende kroegen, maar sinds 2019 niet meer, vertelt Kees Rigter tegen RTV Utrecht. Dat is een groot gemis, vindt de Eemnesser die zich al jaren hard maakt voor een nieuwe café. "We hebben ruim 9000 inwoners, maar je kunt nergens een bakje koffie doen, een biertje halen. Er is een groep mensen die nu maar op straat hangt, die geen plekje heeft."

Daarom kwam Rigter samen met een groep van zo'n vijftien mensen zo'n vier jaar geleden met het idee om een schaapskooi met horecagelegenheid te beginnen. Ondertussen zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, maar de contacten met de gemeente en provincie lopen spaak, zegt Rigter. "De provincie zegt dat de gemeente met een plan moet komen, en de gemeente zegt dat de provincie sowieso nee gaat zeggen."

