Achterstallig onderhoud speellocaties in Hoorn: veiligheid mogelijk in geding

Het achterstallige onderhoud van speelplaatsen in de gemeente Hoorn is de afgelopen jaren flink opgelopen. Dat schrijft wethouder Dick Bennis in een brief aan de gemeenteraad. Op dit moment heeft de gemeente een achterstand bij 78 verschillende speellocaties, waarbij speeltoestellen vervangen moeten worden. Die achterstand zal op termijn blijven toenemen. "Dat brengt mogelijk de veiligheid in het geding."

Op dit moment heeft de gemeente een achterstand van 78 speellocaties die vervangen moeten worden. Met een speellocatie wordt bijvoorbeeld een speeltuin bedoeld, waar het kan voorkomend dat 2 tot 3 speeltoestellen vervangen moeten worden.

"Dit jaar zullen we het doel van 30 speellocaties niet halen. In plaats daarvan worden er 22 locaties vervangen", zegt wethouder Dick Bennis in een brief aan de gemeenteraad. "Ook worden we momenteel geconfronteerd met prijsstijgingen, waardoor er minimaal 25.000 euro per speellocatie nodig is om hetzelfde speelaanbod te behouden."

Hoofdpijndossier

Dat betekent dat er nog 56 speellocaties overblijven, die in 2024 zouden moeten worden

vervangen, samen met de geplande 30 nieuwe speellocaties voor dat jaar. Dat brengt het totaal op 86 locaties. Een hoofdpijndossier, beaamt Bennis. "Deze achterstand blijft jaarlijks toenemen, wat mogelijk de veiligheid in het geding brengt."

De uitdaging voor goede en veilige speellocaties in de gemeente Hoorn is groot. Op 369 verschillende plaatsen staan 1.787 speeltoestellen, 226 sporttoestellen, vier Cruyff Courts, zes skateparken en een stadsstrand, heeft de gemeente een ruim aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen.

Veiligheid

De 369 speellocaties worden met regelmaat geïnspecteerd en beoordeeld op veiligheid. Ook moet een speeltoestel om de 10 à 15 jaar worden vervangen. Tot en met 2018 werden er ieder jaar zo'n 12 speellocaties vervangen, dan ging het voornamelijk om speeltoestellen. Sinds 2019 is dat aantal vastgesteld op ongeveer 30 verschillende locaties. Hiervoor heeft de gemeente een budget van 500.000 euro vrijgemaakt.

Omdat de gemeente kampt met veel achterstallig onderhoud, is ingrijpen volgens Bennis noodzakelijk en onvermijdelijk. "Om de veiligheid te blijven waarborgen, kan het voorkomen dat we speellocaties of-toestellen moeten sluiten of verwijderen."