Criminaliteit daalt in Huizen, maar ‘cybercrime’ en huiselijk geweld zijn wel toegenomen

Het gaat de laatste jaren goed met de criminaliteit in Huizen, of liever gezegd: niet goed, want er is al jaren sprake van een dalende trend. Dit blijkt uit de cijfers van de politie die twee keer per jaar met de gemeente gedeeld worden. Wel valt op dat er meer sprake is van cybercrime en meer huiselijk geweld.

Beveiliging bij woning aan de Roef in Huizen begin juli. - Inter Visual Studio

Elk half jaar krijgt de gemeente Huizen de veiligheidscijfers vanuit de politie over de afgelopen zes maanden. Dit is een overzicht van de belangrijkste categorieën aangiften en meldingen. De cijfers die nu bekend zijn, laten zien dat in Huizen het aantal aangiften met 10 procent gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Daarmee doet Huizen het beter dan de regio in het algemeen, waar juist een stijging van 4 procent in de aangiften te zien was. Huiselijk geweld neemt toe Huiselijk geweld blijkt dus toegenomen, met liefst 44 procent. Al klinkt dat meer dan dat het is. De gemeente geeft in een reactie aan dat 'de stijging van negen naar dertien gevallen - in absolute aantallen - binnen de marges is. Er is dan ook geen verklaring voor deze stijging bij huiselijk geweld'. Tekst gaat door onder de foto.

Politiemacht aan de Roef in Huizen na dreiging vorig jaar - Inter Visual Studio