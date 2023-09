Laatste week zomers genieten: morgen mogelijk warmste 6 september ooit

Het warme nazomerweer kan de komende dagen tot een weerrecord leiden. Het is de verwachting dat het deze week her en der in Noord-Holland 30 graden wordt. Dat is bijzonder, omdat het niet vaak zó warm is in de nadagen van de zomer.

Volgens NH-weerman Jan Visser kan het huidige plakkerige weer woensdag zelfs tot een heus 'weerrecord' leiden. De hoogst gemeten temperatuur ooit op 6 september is 28,2 graden. De kans dat die temperatuur verbroken wordt, is levensgroot, aldus Visser: "Ook in onze provincie kan het morgen makkelijk 29 graden worden."

De warmte in Nederland houdt ook daarna nog even aan. Visser: ''Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is het aanhoudend droog, zonnig en warm tot zeer warm." Volgens de weerman tikt de temperatuur die dagen steeds de 28 graden aan. Pas na het weekend komt daar mogelijk verandering in: "Dan neemt de warmte af en is er kans op enkele buien'', vertelt Visser.

Fors hoger dan gemiddeld

De temperatuur is in deze periode wel vaker hoog. Vorig jaar piekte 'het kwik' ook in de eerste week van september. Toen werd het op 5 september zelfs 32 graden. Dat is fors hoger dan het langjarig gemiddelde. Normaal is het volgens het KNMI in deze periode ruim 10 graden kouder (gemiddeld 21,1 graden).

Na de al zeer warme dag vandaag, doet het weer er morgen dus nog een schepje bij. Woensdag lijkt de warmste dag van de week te worden. Voor de laatste zéér warme dag op 6 september moeten we meer dan een halve eeuw terug. In 1958 werd het op die dag 28,2 graden. En dat dit bejaarde record eraan gaat, lijkt dus inmiddels vrij zeker.