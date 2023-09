Vrijwilliger Piet zorgt dat Huldtoneel er netjes bijstaat

Honderden monumenten in de provincie zijn dit weekend weer gratis toegankelijk dankzij de inzet van honderden vrijwilligers. De tachtigjarige Piet van Zwieten uit Heemskerk is één van hen. Hij fietste deze week met een borstel en een sopje naar het Huldtoneel om het informatiebord leesbaar te maken. "Je moet ervoor zorgen dat het er netjes bijstaat" zegt van Zwieten.

In Heemskerk zijn dit weekend 11 monumenten open voor publiek. In de meeste van die gebouwen kun je normaal niet komen. Tijdens dit speciale weekend zijn er op veel locaties rondleidingen met een toelichting van vrijwilligers met verstand van zaken. Zonder al die vrijwilligers zouden de Open Monumentendagen niet mogelijk zijn.

Meer informatie over deelnemende monumenten, openingstijden en praktische tips vind je in op de website van de Open Monumenten Dag.

Krasse knar

Ondanks zijn respectabele leeftijd van tachtig jaar, coördineert Piet van Zwieten dit jaar de rondleidingen in de monumenten in Heemskerk. Het was moeilijk om een afspraak voor het interview te maken. Piet is dan wel gepensioneerd, maar zijn agenda is overvol. Hij geeft lezingen over Heemskerk, coördineert rondleidingen, is wedstrijdleider bij de biljartvereniging en brengt het blad voor ouderen rond. "Ja, ik heb het vrij druk" reageert hij laconiek, "maar ik vind het heerlijk".

Naast het coördineren van de Heemskerkse rondleidingen op de Open Monumenten Dagen, verzorgt Piet zelf ook rondleidingen. Zondag is hij te vinden in Kasteel de Marquette waar hij vanaf tien uur 's morgens ieder uur een rondleiding geeft.

Huldtoneel

Piet vindt ondanks zijn drukke programma toch nog even tijd om de plaquette van het Huldtoneel schoon te maken. "De vogels doen hun behoefte erop, dus af en toe moet ik dat plaatje even boenen", zegt hij.

Het oudste monument van Heemskerk kan wel wat naamsbekendheid gebruiken vindt Piet. Het is een heuveltje langs de Rijkstraatweg tussen Castricum en Beverwijk met een klein monumentje. Het valt niet erg op, je moet even zoeken, maar het is een belangrijke plek in de geschiedenis van Kennemerland. Op deze plek werden de Heren van Kennemerland symbolisch op het schild geheven om duidelijk te maken wie er aan de touwtjes trok in het gebied.

Eerherstel

Er zijn plannen om het Huldtoneel aan de Rijksstraatweg weer een functie te geven vertelt Piet van Zwieten. Er wordt nagedacht over een jaarlijkse happening bij het monument waarbij opnieuw iemand symbolisch 'verheven' wordt. Iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een provinciaal belang. Die persoon wordt daarvoor bedankt met een medaille en een geldprijs.

Wanneer de eerste moderne ceremonie bij het Huldtoneeel gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Maar, verklapt Piet van Zwieten: "de gesprekken met betrokkenen zijn in een vergevorderd stadium en de fondsen zijn beschikbaar".

Vlag

De plannen zijn een extra reden het Huldtoneel in Heemskerk komend weekend niet over te slaan. Om duidelijk te maken waar het bescheiden maar interessante monumentje te vinden is, heeft PWN, beheerder van het stukje groen, een vlaggenmast geplaatst. Dit weekend wappert daar de 'Open Monumenten dag-vlag' en is het Huldtoneel dus niet te missen.