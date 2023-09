Fietser zwaargewond bij botsing in ondergelopen fietstunnel Schiphol-Rijk

Bij een botsing tussen twee fietsers in een fietstunnel in Schiphol-Rijk is één van de betrokkenen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 6,45 uur aan de Kruisweg, in de tunnel onder de Fokkerweg, bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH. Uitwijkmanoeuvre De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Wel is inmiddels duidelijk dat een van de fietsers een onverwachte stuurbeweging maakte. "Een fietser moest uitwijken en is daardoor in botsing geraakt met de andere fietser," laat de woordvoerder van de politie weten.

