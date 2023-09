Besties: Hoe een Friezin en Groningse elkaar 63 jaar geleden ontmoetten

In de tweede aflevering van Besties zie je de hartsvriendinnen Wil Timmerman uit Hoofddorp en Mannie van de Bank uit Haarlem. Hoewel er verhalen gaan dat Friezen en Groningers water en vuur zijn, vonden de van oorsprong Groningse Wil en Friese Mannie elkaar 63 jaar geleden in Amsterdam. Hun mannen werkten samen bij de Spoorwegen en zo werden de vrouwen aan elkaar voorgesteld. Mannie: "Dat begon met kaartavondjes, Wil heeft mij leren klaverjassen."

Wil roemt Mannie omdat ze zo trouw is: "Ze belt mij elke maandagochtend en toen mijn man Ger in het ziekenhuis lag, belde ze zelfs elke dag." Als Mannie zegt dat ze heel veel van Wil houdt, kan Wil haar tranen niet bedwingen. Toch zit er nog wat Groningse nuchterheid in haar, want "ik hou ook van jou" krijgt zij niet over haar lippen, het blijft bij "dikke kus."