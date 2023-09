Ongeluk op A8 zorgt voor veel vertraging op Noord-Hollandse snelwegen

Het is aanschuiven op de snelwegen in Noord-Holland. Een ongeluk op de A8 met een motor zorgt voor vertraging op de A7, A8 en A10.

Het ongeluk is gebeurd op de A8 tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Coenplein. Daardoor komen ook automobilisten op de A7 in de problemen, omdat die weg ook op dat punt uitkomt. Vanuit de richting van Hoorn heb je een vertraging van bijna een uur.

"Dat ongeluk is precies op een plek gebeurt waar veel wegen samenkomen", vertelt een woordvoerder van de ANWB. "Ook op de A10 zelf is er nog wat vertraging door een ongeluk eerder vanochtend in de Coentunnel. Vanwege politieonderzoek is de linkertunnelbuis dicht. Al het verkeer moet daarom door de rechtertunnelbuis."

De woordvoerder van de ANWB kan nog niet zeggen wanneer de vertraging is opgelost.