Is deze Zaanse boom de mooiste van het land?

Als je denkt dat schoonheidsverkiezingen alleen voor mensen is, dan heb je het goed mis. Ook bomen moeten aan schoonheidsidealen voldoen. In Zaandam zou wel eens de mooiste van het land kunnen staan: de Zaanse monumentale vleugelnoot op het A.S. Talmaplein in de Burgemeestersbuurt is namelijk genomineerd als Boom van het Jaar 2023.