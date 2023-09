Ook in gemeenteraad spoeddebat aangevraagd over biomassacentrale Diemen

Anke Bakker (PvdD) en Imane Nadif (GroenLinks) hebben vandaag namens de twee fracties in de gemeenteraad een spoeddebat aangevraagd over de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Op 1 september vroegen de Noord-Hollandse fracties van SP, Partij voor de Dieren en JA21 al een spoeddebat aan. Dit alles omdat de Raad van State de vergunning van de centrale heeft vernietigd, omdat bij het verlenen daarvan geen onderzoek is gedaan naar de milieugevolgen.

Het complex in diemen met nu nog twee aardgasinstallaties - AT5

Na tegengeluid van de drie Noord-Hollandse fracties - SP, Partij voor de Dieren en JA21 -, stellen PvdD en GroenLinks zich binnen de gemeenteraad nu ook kritisch op tegen de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Daarnaast was het college van burgemeesters en wethouders namens Amsterdam afgelopen bestuursperiode vaker kritisch - over het nationale biomassabeleid en de subsidieregelingen voor nieuwe biomassacentrales - richting het Rijk. Tegen de wens van een groep bewoners uit omliggende gemeenten in, verleende de provincie de vergunning voor de komst van de centrale in 2019. De rechtbank oordeelde in 2021 dat die vergunning correct was verleend. Toch draaide de Raad van State dat besluit vorige week terug. Want, zo stelde de Raad van State, er had een milieueffectrapport opgesteld moeten worden, omdat de centrale meer dan 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per dag verbrandt. Waar de provincie stelde dat de houtpellets die verbrand worden geen afvalstoffen zijn, besloot de Raad dat dit wel het geval is.

"Vattenfall wil warmte uit deze biomassacentrale gaan gebruiken voor de warmtelevering aan het oostelijk warmtenet in Amsterdam" Anke Bakker (PvdD) en Imane Nadif (GroenLinks)

Amsterdam heeft over de bouw van de biomassacentrale in Diemen 'geen beslissingsbevoegdheid', maar heeft er zeker mee te maken. "Vattenfall wil warmte uit deze biomassacentrale gaan gebruiken voor de warmtelevering aan het oostelijk warmtenet in Amsterdam", schrijven GroenLinks en PvdD in een brief aan de commissie. Bakker (PvdD) laat weten dat volgens haar 'de belangrijkste vraag is wat we nog kunnen doen om de bouw tegen te houden'. "We willen de wethouder vragen om hierover in gesprek te gaan met de Provincie, want zij kunnen bepalen of ze de vergunning we of niet opnieuw geven." Het debat in de provincie wordt gehouden in de Statencommissie Leefomgeving op donderdag 21 september.