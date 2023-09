Elektrische stepper raakt gewond na aanrijding met auto in Beverwijk

Share to Nextdoor

Een elektrische stepper is na een aanrijding met een auto op de Laan der Nederlanden in Beverwijk gewond geraakt, dat bevestigt de politie. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk.

Ongeluk elektrische stepper - Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf in de middag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de politie op dit moment nog onderzoek doet, is de weg nog afgesloten.

