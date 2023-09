Anne Hofstra maakt geen theater voor mensen, maar voor kippen

Het Amsterdam Fringe Festival gaat deze week van start. Het is bedoeld voor theatermakers die buiten de hokjes durven te denken en vaak elders niet aan de bak komen. Van 8 tot en met 17 september zijn er 60 voorstellingen te zien, verspreid over alle stadsdelen van Amsterdam. Een opvallende voorstelling is KIP van Anne Hofstra. "Dit is niet voor mensen maar voor kippen want zij hebben ook gevoelens."

Kippenvoorstelling - NH Nieuws

Met een kippenmasker op ligt theatermaker Anne Hofstra op de grond tussen de kippen. Naast haar een enorme gele bal. "Geel is een favoriete kleur van kippen". Behoedzaam beweegt Anne zich met de bal tussen een stel kippen waarvan er slechts een echt aandacht heeft. "Je moet niet te snel en abrupt bewegen. Kippen zien veel meer beeldjes per seconde dan mensen dus het is al snel druk voor ze". Wat er precies in de kopjes van de kippen omgaat weet Anne niet precies maar dat is nu juist wat ze aan het onderzoeken is.

Voordat Anne Hofstra de voorstelling KIP maakte deed ze eerst zes weken onderzoek. Ze sloot zich op met een groep kippen om ze beter te leren kennen. Zo ontdekte ze dat kippen harde muziek boeiender vinden dan klassieke muziek. Ook leerde Anne een beetje de kippentaal doorgronden. "Kippen hebben aantal manieren van tokken en dat staat dan voor "honger", "wegwezen" of "ik heb het naar mijn zin". Anne kwam erachter dat kippen veel slimmer zijn dan ze dacht. "Met de voorstelling wil ik kijken in hoeverre wij als mensen deze dieren kunnen bereiken en boeien. En uiteindelijk gaat het erom dat we als mens onszelf niet langer centraal stellen maar de dieren en de natuur gelijkwaardig behandelen", vertelt Anne.

KIP van Anne Hofstra - Anne Hofstra

De voorstelling KIP is een van de 60 voorstellingen die vanaf 8 september te zien zal zijn op het Amsterdam Fringe Festival. Het is een populair festival want er kwamen zo'n 430 ideeën binnen van theatermakers en andere creatieve mensen. Directeur Farnoosh Farnia van Fringe legt uit hoe ze tot de selectie komen. "We zijn een platform van experiment, dus het is belangrijk dat makers buiten hokjes durven denken en dat ze de grenzen durven op te zoeken. Daarbij kijken we ook dat we een variatie aan voorstellingen programmeren. Dus niet twintig voorstelling over de positie van de vrouw: "Het Amsterdam Fringe Festival beidt ook een podium aan nieuwe Nederlanders en vluchtelingen, mensen die vaak in het reguliere circuit niet aan de bak komen. Daarnaast zet het festival ook in op verschillende genres en leeftijden. "Een van de opvallende voorstellingen is bijvoorbeeld 'It's not my party' van de 55-jarige Assi Weitz, over het ouder worden binnen de dance-scene."