Extinction Rebellion loopt van station naar station, voor 20 kilometer heb je geen benzine nodig

Deze week loopt de groep Extinction Rebellion iedere dag van station naar station om te benadrukken dat je jezelf ook kan verplaatsen zonder fossiele energie te gebruiken. Vandaag liepen de activisten van Almere Poort naar Hilversum, langs Naarden-Bussum in totaal 20 kilometer.

Deze klimaatmars is in aanloop naar aankomende zaterdag 9 september, want dan blokkeert om 12:00 Extinction Rebellion de A12. Dit zal de achtste keer zijn dat de groep dit doet, met als doel een directe stop op fossiele subsidies te eisen.

"Het is onmogelijk om geen fossiele industrie te gebruiken. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier zijn steentje bijdraagt. Je best doen is volgens mij voldoende", laat een deelnemer van de klimaatmars weten bij station Naarden-Bussum.