Lage opkomst vissersboten tijdens jaarlijkse vlootschouw: "Maar even gezellig"

Het is feest in Den Oever tijdens de Flora en Visserijdagen, de visserij wordt namelijk in het zonnetje gezet. Desondanks is er een lage opkomst van vissersboten tijdens de jaarlijkse vlootschouw. Beroepsvissers verkeren namelijk in zwaar weer.

"De brandstof is duurder geworden, tegelijkertijd moeten ze heel veel nieuwe motoren aanschaffen, omdat er steeds meer stikstofregels zijn. Dus ze weten niet welke kant ze nog op kunnen", zegt Adinda Lont, bestuurslid van de flora en visserijdagen. Toch mag dat de pret niet drukken: "Het is nog steeds even gezellig", zegt visser Rene Leijs.

Steeds meer regels

Vorig jaar kwamen er nog zeker 43 boten af op het evenement, dit jaar slechts 21 boten. "Het is hoofdzakelijk de garnalenvloot die kampt met weinig vangst momenteel", volgens Leijs. Ook de gestegen energieprijzen zorgen ervoor dat de vissersboten niet afreisden naar Den Oever voor de vlootschouw. "Tegenwoordig is alles zó duur. Ze blijven dan liever in Denemarken liggen dan dat ze hiervoor een dagje heen varen."

Minder ruimte

Beroepsvissers moeten tegelijkertijd ook in een kleiner gebied vissen, laat Lont weten. De oorzaak: de aanleg van windmolenparken en de verkleining van het aangewezen visgebied door de Brexit. "Er zijn in de loop der jaren voor de vissers steeds meer regels bijgekomen. Er worden steeds meer gebieden afgezet voor windmolenparken, wat ook heel belangrijk is natuurlijk, maar daardoor hebben de vissers eigenlijk steeds minder ruimte om te vissen. Tegelijkertijd moeten ze heel veel nieuwe motoren aanschaffen, omdat er steeds strengere stikstofeisen komen. Dus ze komen eigenlijk in een heel nauw stukje terecht waarbij ze niet weten welke kant ze nog op kunnen", aldus Lont.

Walvis

Stoppen met het beroepsvissen is voor velen echter geen optie. "Ik vind het een prachtig mooi beroep", zegt medevisser Rene de Jong. "Je bent vrij op het water, je hebt nooit hetzelfde uitzicht. Je vangt elke trek want anders en van de week hebben we nog een walvis gezien. Dat zijn de mooie momenten."

Het lage aantal aanwezige vissersboten mag de pret dan ook niet drukken. "Voor de sfeer maakt het niet uit", zegt De Jong. Ook de bezoekers zijn het daarmee eens. "De gemoedelijkheid is zo leuk hier. Mensen kennen elkaar allemaal, iedereen is vrolijk. Wat willen we nog meer?!"