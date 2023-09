The Body Building is terug! Eindelijk zijn werkzaamheden Haarlemse Houtplein afgerond

Dat betekent wel dat er geen bushalte meer is aan de Tempeliersstraat. Die haltes zijn verplaatst naar het Houtplein. Daardoor is er nu meer ruimte voor de bus en zou het ook veiliger moeten worden voor fietsers en voetgangers. Ook het grote groene kunstwerk van opeengestapelde telefooncellen, beter bekend als 'The Body Building', is gerestaureerd en weer terug op het plein. Auto's zijn er voortaan niet meer welkom.

Hieronder zie je beelden van hoe het kunstwerk 'The Body Building' in maart 2022 werd weggehaald van het Houtplein.