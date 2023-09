Vrees voor verstoring van vogels, maar Texelse jachthondenproef mag gewoon doorgaan

De jachthondenproef wordt al sinds jaar en dag gehouden bij Dorpzicht. Deelnemers komen uit het hele land. Dit keer doen er 45 honden en hun baasjes mee. Ze moeten allerlei proeven van bekwaamheid afleggen. De evenementenvergunning is door de gemeente afgegeven voor vijf jaar.

De omwonende die bezwaar maakte vindt het onbestaanbaar dat het evenement vergund is op een locatie in een Natura 2000-gebied dat dienst doet als foerageergebied voor (beschermde) vogels en waar bovendien een aanlijngebod geldt. Hij vreest dat de ter plaats aanwezige flora en fauna zullen worden verstoord en dat invasieve soorten mogelijk zullen worden verspreid.

Staatsbosbeheer geeft aan dat de hondenproef geen noemenswaardige effecten zullen hebben op de vogels in het natuurgebied. Ook voorgaande edities hebben niet geleid tot overlast en het evenement duurt ook maar één dag, aldus Staatsbosbeheer, die de beheerder is van Dorpzicht.

Aangelijnd

In de zitting gaf een woordvoerder van de jachthondenvereniging ook aan dat tijdens de proef geen honden in het gebied worden losgelaten. Alle aanwezige jachthonden zijn aangelijnd. De honden worden onderverdeeld in groepen. Slechts wanneer een jachthond een specifieke verrichting moet doen, is deze niet aangelijnd. Van een meute loslopende jachthonden in het gebied is geen sprake.

De jachthondenproef is er juist op gericht dat de honden tijdens een proef niet ‘jagen’, maar ‘slechts’ apporteren op een moment dat zij daartoe door de begeleiders worden aangezet.

De omwonende voerde aan dat de gemeente helemaal geen vergunning had mogen afgeven voor de hondenproef. De locatie is namelijk bestemd voor 'natuur', volgens het bestemmingsplan.

De gemeente kan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening de vergunning weigeren als het vermoeden bestaat dat het milieu in gevaar komt, maar de rechter stelt vast dat dit hier niet het geval is. Je kan geen vergunning weigeren omdat deze in strijd is met de Natuurbeschermingswet, en ook niet als het in strijd is met het bestemmingsplan.

Slechte ervaringen

De bezwaarmaker gaf tot slot aan slechte ervaringen te hebben gehad met honden en hij is bang voor overlast. Maar de hondenproef duurt één dag en vindt één keer per jaar plaats, de mogelijke overlast is daarom volgens de rechter beperkt.

Daar komt bij dat de jachthondenclub op de zitting heeft aangegeven dat deze editie van de bekwaamheidsproef de laatste zal zijn bij Dorpzicht. De buurtbewoner hoeft dus ook niet meer te vrezen voor de volgende edities. De rechter zag daarom geen grond voor de bezwaren van de omwonende.