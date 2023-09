Tiener wordt geslagen met hamer en beroofd van scooter in Wormerveer

Een minderjarige jongen is afgelopen zaterdagavond in de Bilderdijkstraat in Wormerveer van zijn scooter beroofd, dat meldt de politie. De jongen raakte hierbij gewond. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Het slachtoffer stond rond kwart over tien 's avonds met vrienden in de speeltuin toen hij aangesproken werd door een onbekende man. De man vroeg hem of hij een rondje op zijn scooter mocht rijden. Toen hij het antwoord 'nee' te horen kreeg, sloeg hij het slachtoffer met vermoedelijk een hamer en ging er met de scooter vandoor.

Het slachtoffer raakte lichtgewond aan zijn schouder en is erg geschrokken. De scooter is later die avond teruggevonden in de Vondelstraat, zo'n 150 meter verderop.

Signalement

Ondanks dat de dader nog niet gepakt is, is er wel een signalement bekend. De man is rond de 20 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur en donker krullend haar. Hij is rond de 1 meter 80 lang, heeft een normaal postuur en een kort baardje. Op de dag van de overval droeg hij een donkerkleurige pet en donkerkleurige kleding met een zwarte heuptas.

Voor tips of meer informatie klik op deze link, of bel de politie op 0800-6070.