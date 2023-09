Lantaarnpalen in parkeervak volgens gemeente Purmerend toch geen foutje

"Het is inderdaad een gek gezicht, lantaarnpalen in het parkeervak. Gelukkig is het maar een tijdelijke situatie", vertelt Anneke Schepers woordvoerder van de gemeente Purmerend. De Albert Schweitzerlaan in Purmerend wordt opnieuw bestraat en dat leek mis te gaan doordat er lantaarnpalen in het parkeervak waren geplaatst.

De weg is nog niet open - gemeente Purmerend

"You had one job", schrijven onze collega's van Regio Purmerend gisteren bij de foto's van de lantaarnpalen in de parkeervakken. De gemeente Purmerend legt nu uit wat er aan de hand is. "De riolering is vervangen en de straat is anders ingericht", vertelt de woordvoerder. "Daarom komen nieuwe lantaarnpalen op een andere plek, naast de parkeervakken. Die worden over twee à drie weken geplaatst. Zodra de nieuwe palen er staan worden de oude (die nu tegen de stoeprand aan staan) weggehaald en wordt de bestrating hersteld." Ook benadrukt de woordvoerder dat de weg nog niet open is. Tekst gaat verder onder foto.

Regio Purmerend

In Purmerend gaat het dus niet om een foutje. "De planning van de werkzaamheden is soms een lastige puzzel. Het plaatsen van de nieuwe lantaarnpalen gebeurt over twee à drie weken pas. De rest van de werkzaamheden kon al eerder worden afgemaakt", vervolgt de woordvoerder. "Omdat de parkeerplaatsen in de Albert Schweitzerlaan hard nodig zijn, hebben we - zodra het kon - de parkeervakken in orde gemaakt. Zo kunnen de bewoners straks al wel in hun straat parkeren. Voor de veiligheid staan er reflecterende schildjes rondom de lantaarnpalen, zodat bestuurders ze goed kunnen zien." Foutje, bedankt Een week eerder ging het wel om een foutje in Laren. "Wij kregen een melding dat er lantaarnpalen midden op een nieuw aangelegd trottoir staan", vertelde een ontzettend verbaasde Irmy Vos van het Toegankelijkheidsteam Laren aan NH. "Mensen in een bijvoorbeeld een rolstoel kunnen nu niet over de stoep." De gemeente Laren heeft inmiddels laten weten dat de lantaarnpalen binnenkort worden verwijderd. In Purmerend duurt het nog drie weken voordat de palen verdwijnen en op een nieuwe plek terugkomen.