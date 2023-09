Voor mishandeling aangehouden man weer vrijgelaten: politie zoekt nog getuigen

Voor de mishandeling van een 67-jarige vrouw uit Haarlem heeft de politie een 35-jarige Haarlemmer aangehouden. Omdat er nog niet voldoende bewijs is tegen de man, is hij vervolgens weer op vrije voeten gesteld.

Om het onderzoek te kunnen afronden, is de politie op zoek naar getuigen van de mishandeling. Deze vond plaats op maandagochtend 28 augustus rond 08.40 uur. De vrouw staat met haar rollator te wachten om de kruising van de Europaweg en de Amerikaweg over te steken als opeens een man tegen haar begin te schreeuwen. De man geeft haar ook een klap.

Blauwe plek

De vrouw houdt een blauwe plek in haar gezicht over aan de mishandeling. Ook is haar bril gebroken. "En onderschat ook niet de emotionele schade", aldus een woordvoerder van de politie. Kort na de mishandeling raapt een man de kapotte bril voor haar van de grond.

De politie wil in het bijzonder in contact komen met deze man die het slachtoffer na de mishandeling te hulp kwam.