Militaire vliegtuigen vliegen laag over het Gooi

Met een enorm gebrom kwamen ze vanmiddag om kwart over twee laag over Hilversum en omgeving geraasd. Een viertal militaire C-130 Hercules vliegtuigen van de luchtmacht. Op straat leverde dat wel wat verbaasde en soms geschrokken gezichten op. De vliegtuigen vlogen "in formatie" een route over het Gooi en dat is een imposante ervaring.