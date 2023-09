Op de fiets 'back to school'? In deze gemeenten moet je extra uitkijken

Fietsers in Bloemendaal, Texel en Dijk en Waard zijn het vaakst betrokken bij een ongeluk. Nu de zomervakantie ten einde is gelopen zullen aanzienlijk meer mensen weer gebruikmaken van de fiets om naar hun werk of naar school te komen. In deze gemeenten gebeuren de meeste fietsongelukken.

ANP Foto

Fietsers blijken het grootste risico te lopen in Bloemendaal, waar per 10.000 inwoners 18,7 fietsongelukken gebeuren. Dat is fors meer dan in 2020, toen het er nog 7,7 waren. Volgens Independer is dat verschil te wijten aan de coronapandemie, waardoor veel minder mensen op de fiets stapten. Andere uitschieters in Noord-Holland zijn Texel (18,3 ongelukken per 10.000 inwoners) en de gemeente Dijk en Waard (16,3 ongelukken per 10.000 inwoners). Bekijk hieronder hoeveel fietsongelukken er in jouw gemeente gebeurden in 2021. Tekst gaat verder onder het kaartje.