Politie en vrijwilligers zoeken hard naar vermiste Jeroen Schermer in Helders duingebied

De 38-jarige man werd vrijdagochtend rond 9.00 uur voor het laatst gezien in het centrum van Den Helder aan de Nieuwstraat, waarna hij mogelijk in de richting van het duingebied is gegaan.

De zoekactie heeft voor zover bekend nog niets opgeleverd. Het is nog niet duidelijk tot wanneer de vrijwilligers van het Veteranen Search Team blijven zoeken. Een woordvoerder laat weten dat dit geheel op aangeven van de politie gebeurt. Ze kan zich wel voorstellen dat er op den duur een aantal vrijwilligers zullen stoppen met zoeken. "Het is wel 25 graden in het duingebied", zegt ze. Maar daar is op dit moment nog geen sprake van.

Het Leger des Heils in Den Helder laat weten dat Jeroen een vaste bezoeker is. De organisatie maakt zich zorgen over de man.

