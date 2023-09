Politie heeft geen tijd om BMW-strippers te stoppen: ook Hoofddorper Arnold slachtoffer

Toen Hoofddorper Arnold zondagochtend zag dat het raam van zijn BMW aan de bestuurderskant was ingeslagen, wist hij eigenlijk al hoe laat het was. Autodieven hadden die nacht zijn dashboard volledig leeggetrokken. Het is de zoveelste keer dat autokrakers toeslaan in Noord-Holland, maar de politie heeft geen tijd om de daders actief op te sporen.

Wat het allemaal gaat kosten weet Arnold nog niet, maar vaak gaat het om duizenden euro's. Die kosten worden lang niet altijd volledig gedekt door de verzekeraar. De Hoofddorper twijfelt dan ook of hij de auto wel wil laten maken. "Straks gebeurt het volgende week weer. Ik voel me niet meer veilig."

De dieven zijn nog 'mild' geweest, want vaak wordt ook het stuur meegenomen, maar dat maakt het voor Arnold niet minder erg. "De auto was volledig ontregeld, dus ik kon er niet eens meer mee naar de garage", vertelt hij aan NH. "Hij kon ook niet meer op slot. Een berger heeft hem uiteindelijk naar de garage gesleept."

Arnold is verbaasd dat de politie niet bij hem langs is geweest voor sporenonderzoek. NH legt dit voor aan de politie en een woordvoerder bevestigt dat dat in dit soort zaken nauwelijks gebeurt. "Ik vind het lastig om te zeggen, maar we hebben de capaciteit er niet voor. We moeten helaas keuzes maken", legt hij uit.

Sterk bewijs

Dit soort dieven van auto-onderdelen worden daardoor alleen opgespoord als het aangeleverde bewijs heel sterk is. De politie moet het dan vaak hebben van camerabeelden waar de dieven opstaan of oplettende getuigen. In februari zorgde zo'n getuige er nog voor dat twee verdachten werden opgepakt, die even daarvoor aan een auto in de Bertha von Suttnerstraat in Hoofddorp rommelden.

Er zijn wel periodes dat de politie projectmatig meer mankracht inzet op bepaalde onderwerpen, legt de woordvoerder uit. "Nu ligt de focus bijvoorbeeld op camperdiefstallen." De woordvoerder denkt dat dieven van auto-onderdelen best te pakken zijn als de politie er de tijd voor zou hebben.