Uitgerekend nu koopt Robin (42) een kotter, maar mag hij wel blijven vissen?

Terwijl veel van zijn collega's noodgedwongen moeten stoppen het vissersbestaan, heeft de 42-jarige Robin Nieuwenhuizen uit Den Oever vorig jaar juist een eigen viskotter gekocht. Hij mocht gisteren als 'vlaggenschip' de vlootschouw van de Flora en Visserijdagen openen. Toch heeft ook hij het moeilijk. Eind dit jaar hoort hij of hij mag blijven vissen op garnalen, of dat dit al gelijk zijn laatste jaar wordt met kotter WR36.

Het beviel hem wel en hij wilde doorgroeien tot stuurman. "Daar had ik ook mijn papieren voor gehaald, maar uiteindelijk ging het vissersbestaan toch weer kriebelen." Op de Waddenzee en de Noordzee vist hij op garnalen, hij heeft in zijn leven niet anders gedaan. Vorig jaar was dan het moment gekomen dat hij voor zichzelf wilde kiezen en zelf een kotter wilde kopen. Het werd de WR36, die hij omdoopte in Nova Victoria (nieuwe overwinning).

Robin Nieuwenhuizen komt uit een visserijfamilie. Zijn vader was vanaf zijn dertiende visser en Robins broer heeft twee kotters. Zelf is hij jaren bij anderen in dienst geweest. Bij zijn vader op de WR72 (Alberta), maar ook op andere kotters. "Toen ben ik gestopt als visser en overgestapt naar het loodswezen. Ik wilde meer vrije tijd en in de visserij ben je vaak weg van huis."

"Ik geef toe, het was een slecht moment, maar het was mijn jongensdroom. Ik heb het altijd gewild. Ik wilde het proberen en had ook wel het vertrouwen dat ik het wel kon. Dus ik dacht: 'ik ga het nu gewoon doen'." Met een tijdelijke visvergunning kon hij beginnen, maar hij kon geen slechter moment uitkiezen. In jaren zijn er niet zo weinig garnalen gevangen.

Te weinig gevangen

Bovendien is het maar helemaal de vraag of hij door mag vissen. Vorig jaar had hij al te weinig gevangen om in aanmerking te komen voor subsidies en de brandstoftoeslag en hij weet niet of hij gaat voldoen aan de strenge stikstofeisen. Geld om een dure katalysator à 100.000 euro te kopen die de stikstofuitstoot met 90 procent reduceert, heeft hij niet.

"Ik weet niet of ik over drie maanden nog mag vissen. Ik ben positief ingesteld, geef niet zo snel op. Maar het wordt erop of eronder. Ik hoop op uitstel. We gaan het zien." Om één ding hoeft hij zich niet druk te maken: de opvolging lijkt met zijn middelste zoon (11) al voorzien; als het aan hem ligt, wordt hij later ook visser. Alleen: hoe het voor hemzelf en zijn kotter gaat aflopen, dat weet hij niet. "Maar ik ga ervoor en ben gedreven er een succes van te maken."