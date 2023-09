Veertien jaar lang ellende door borstimplantaten

Het leven van zangeres Nienke werd veertien jaar lang geteisterd door onverklaarbare klachten, totdat ze haar borstimplantaten liet verwijderen. Nienke is niet de enige. Steeds meer vrouwen met borstimplantaten melden zich met klachten, meldt de NOS. Nienke verwerkte al haar ervaringen in een lied. Daarmee doet ze nu mee met het Regio Songfestival.

Pas na veertien jaar kwam het besef dat bij Nienke dat al deze klachten weleens te maken zouden kunnen hebben met haar implantaten. Op dat moment was ze al ten einde raad, maar een aflevering van het consumentenprogramma Radar over klachten rondom borstimplantaten bood een oplossing. "Vanaf dat moment wilde ik ze eruit", herinnert ze zich nog. "Ik wilde mijn leven weer terug."

Het aantal vrouwen die onverklaarbare klachten toeschrijft aan borstimplantaten neemt toe. Er kan nog niet met alle zekerheid worden gezegd dat er een daadwerkelijk rechtstreeks verband is tussen deze klachten en borstimplantaten. Maar dat betekent ook niet dat het niet zo is. Er lopen op dit moment drie grote onderzoeken naar borstprotheses.

Nienke, die haar weken verdeelt tussen Alkmaar en Grootebroek, ondervond vrij snel al klachten nadat de implantaten bij haar waren geplaatst. "Depressies, vermoeidheid en ik voelde me constant heel neerslachtig", legt ze uit. "Eigenlijk hebben die implantaten mij 14 jaar van mijn leven gekost."

Dit is Nienke - NH Nieuws

In deze periode van onzekerheid schreef ze het nummer, Niemand heeft niks, waarmee ze meedoet aan het Regio Songfestival. Het schrijven van het lied was onderdeel van haar verwerkingsproces. "En eigenlijk stond het zo op papier", legt ze uit. Alsof het al veertien jaar lang in haar zat.

Taboe

Met het delen van iets zo intiems tijdens het Regio Songfestival, hoopt Nienke anderen te inspireren. "Ik wil het vooral bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen", legt ze uit. "Zodat anderen misschien niet zo lang hoeven te wachten."

En dat werkt. Twee vrouwen uit haar omgeving hebben ook hun implantaten laten verwijderen vanwege klachten, nadat ze het nummer van Nienke hoorden. "En een andere vriendin ziet toch af van een borstvergroting", voegt ze toe.

Tegenwoordig voelt Nienke zich stukken beter. "Daar haal ik mijn power uit", vertelt ze. Met dit nummer hoopt ze tijdens het Regio Songfestival het taboe op de implantaten te doorbreken. "Want vrouwelijkheid zit in veel meer dan alleen maar borsten."