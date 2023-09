Drugsruzie zou oorzaak van ontvoering Spanbroek zijn: één verdachte nog voortvluchtig

Een conflict over drugs zou de reden zijn van de ontvoering van een man, eind mei in Spanbroek. Dat vertelde de officier van justitie tijdens een tussentijdse zitting in de Haarlemse rechtbank. Daar bleek ook dat er nog eens twee verdachten zijn. Eén man is onlangs aangehouden in Engeland, maar van de ander ontbreekt nog ieder spoor.

Links: camerabeeld van de vermeende ontvoering, rechts: het politieonderzoek - Aangeleverd en Inter Visual Studio

Over wat er nu precies is gebeurd lopen de meningen uiteen. Het Openbaar Ministerie spreekt van een ontvoering vanwege een drugsconflict. Maar volgens de advocaat van de twee verdachten die vandaag moesten voorkomen, wilden ze het vermeende slachtoffer juist helpen. Hij zou door drugsgebruik mogelijk in een psychose zijn beland. Ontsnapt De man, die uit het buitenland komt, zou op 24 mei voor het eerst zijn ontvoerd, maar weet te ontsnappen. Het wordt groot nieuws als hij twee dagen later midden op straat in Spanbroek door twee mannen, naar het lijkt onder dwang, wordt meegenomen. Zo is ook te zien op camerabeelden. "Hij kon geen kant op", vertelde een getuige toen tegen NH. "Met een hele harde schreeuw werd hij de auto in geduwd." Er werd gelijk groot alarm geslagen. Naar nu blijkt is de man meegenomen naar een vakantiepark. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij zijn gestompt en met een stok zijn geslagen. "Ook werd hem een wapen getoond. Als hij wegrende, zou de kogel voor hem zijn, zo werd hem verteld", aldus de officier van justitie.

Op 27 mei worden de twee mannen aangehouden in een woning in Heerhugowaard. Een dag later wordt de man dankzij een oplettende treinconductrice gevonden in Beverwijk. Verward, maar in 'goede gezondheid', aldus de politie. Verdacht nog voortvluchtig Er waren tot nu toe vier verdachten in beeld, waarvan twee hun zaak op vrije voeten mogen afwachten. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat er nog naar twee mannen werd gezocht. Eentje is onlangs in Engeland aangehouden en wordt volgende week overgebracht naar Nederland, waar hij ook wordt verhoord. Van de andere verdachte ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Volgens de advocaat van de verdachten, Anthony B. (31, Hoorn) en Toni van de V. (31, Wognum) is het een opgeklopt verhaal, waarvoor onvoldoende bewijs is. "Het OM ziet op de foto van een beveiligingscamera iemand die wordt vastgehouden. Maar dat is een interpretatie. Ik zie iemand die niet op zijn benen meer kon staan en ondersteund moest worden." Hij vindt dat beide verdachten daarom vrij moeten worden gelaten. Het Openbaar Ministerie stelt daar tegenover getuigen te hebben die wel degelijk spreken van een ontvoering en wil dat de verdachten in voorarrest blijven. Morgen wordt duidelijk wat de rechter daarover besluit. Als de mannen vast blijven zitten gaat de rechtszaak op 27 november verder met opnieuw een tussentijdse zitting.