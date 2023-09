Zora (2) door diefstal rolstoelbus aan huis gekluisterd

Door de diefstal van haar rolstoelbus is de 2-jarige Zora uit Amsterdam-Noord de komende tijd aan huis gekluisterd. De aangepaste bus verdween in de nacht van zaterdag op zondag van de parkeerplaats en is sindsdien nergens te bekennen.

''We hadden er ontzettend naar uitgekeken'', vertelt Mujtaba Ariaie, de vader van Zora, aan de telefoon. Ze zouden gisteren eigenlijk voor naar de Spieren voor Spieren Dag gaan in Lelystad, een evenement voor kinderen met een spierziekte. Maar door een diefstal kon dat niet doorgaan.

Nu het busje is gestolen kan het gezin niet meer naar afspraken. Ze heeft als enige in Nederland een LMNA-geassocieerde congenitale spierdystrofie. Daardoor zal ze nooit lopen of zelfstandig kunnen zitten.

Extra wrang is dat het gezin de rolstoelbus pas negen weken geleden heeft gekregen, dankzij een inzamelingsactie via GoFundMe. "Het is echt onmenselijk dat iemand zoiets kan doen", aldus Ariaie. De bus is ook duidelijk te herkennen als rolstoelbus, omdat er op de rechterdeur een sticker is geplakt met de tekst 'Hoera ik rij dankzij Fonds Kind & Handicap'.

Positieve reacties

De ouders roepen op Instagram iedereen die iets van de diefstal heeft gezien op om dit te melden. Volgens Ariaie is het bericht massaal gedeeld. "Het enige positieve hieraan is dat we echt overspoeld zijn met lieve reacties."

Op die manier is het nieuws ook terecht gekomen bij de verkoper van de rolstoelbus. Hij heeft contact opgenomen met de familie en gaat nu kijken of er op korte termijn een vervangende bus geregeld kan worden voor Zora.

Inmiddels hebben de ouders aangifte gedaan van diefstal en de politie is een onderzoek gestart. "Doordat iedereen het bericht massaal deelt hebben we er de volste vertrouwen in dat de bus weer teruggevonden wordt."