Wandelmusketiers finishen na 450 kilometer wandelen: "Het was een groot feest"

't Praethuys, de plek waar mensen terecht kunnen met hun eigen verhaal over kanker, heeft in de 'Wandelmusketiers' een drietal onvermoeibare steunpilaren gevonden. Hans Maarten Parriger, Inico Geels en Harry van de Kuijt legden eerder dit jaar al 400 kilometer af om geld in te zamelen voor dit goede doel en zaterdag voltooiden ze hun missie: 450 wandelkilometers in het jubileumjaar van Alkmaar Ontzet.

Wie zaterdagmiddag in de binnenstad van Alkmaar was, zal de feestelijke intocht van de drie 'boezemvrienden' niet gemist hebben. Zelfs de fanfare gaf acte de présence. Maar eigenlijk kon niemand dit jaar om de Wandelmusketiers heen, ze waren ook al bij de Alkmaarse Wandel4daagse en deze zomer besteedde mediapartner Alkmaar Centraal in een podcast aandacht aan hun initiatief. Diepe buiging Burgemeester Anja Schouten stak haar bewondering voor de Alkmaarders dan ook niet onder stoelen of banken: "Ik denk dat wij met z'n allen drie diepe buigingen maken voor deze heren", zei ze na de feestelijke binnenkomst in de Grote Kerk. Het onderwerp kanker raakt de mannen, verbindt hen ook - en inspireerde het drietal tot hun opmerkelijke wandelprestatie. De laatste tocht, van 50 kilometer, was vrijdag in alle vroegte begonnen in Koedijk: om 4.15 uur. Tijdens de Wandel4daagse daagden de Wandelmusketiers mediapartner Alkmaar Centraal uit om daarbij te zijn - en ze hielden woord.

