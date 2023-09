Krijgt Huizen islamitische school? Stichting ziet veel interesse en dient aanvraag in

Huizen krijgt wellicht een islamitische basisschool. Stichting Noor heeft in juni een aanvraag neergelegd bij de gemeente om een nieuwe school, die De Robijn moet gaan heten, op te richten. Inmiddels is het lange goedkeuringsproces gestart. Volgend jaar juni moet duidelijk zijn of Huizen inderdaad een nieuwe basisschool rijker is.

Adobe Stock

Stichting Noor heeft al vijf basisscholen, waaronder Ayoub aan de Buisweg in Hilversum. Volgens Noor is er veel interesse voor een islamitische school van ouders uit Huizen. Daarnaast is er bij de Hilversumse school een wachtlijst, waardoor een tweede filiaal in ‘t Gooi wenselijk is. Verder is de stichting gevestigd in Almere, Lelystad, Utrecht en Leiden. Stichting Noor heeft tot eind volgende maand de tijd om de aanvraag compleet te maken. Eerder deze zomer heeft er al een gesprek plaatsgevonden met de ambtenaren. Daarin is het initiatief gemeld. Volgende maand staat een gesprek gepland met het gemeentebestuur. Genoeg interesse? Verder moet Noor onder andere nog aantonen dat er voldoende belangstelling is voor de nieuwe school, moeten er Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van de bestuurders en leden van het intern toezicht worden overhandigd en moet de stichting beschrijven hoe zij aan de wettelijke eisen gaat voldoen. De goedkeuring is niet aan de gemeente Huizen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs buigen zich hierover vanaf 1 november. Op uiterlijk 1 juni van het volgende jaar hoort het schoolbestuur het besluit van de minister van Onderwijs. Als dat positief is, heeft de school veertien maanden de tijd om de nieuwe school daadwerkelijk te starten. In dat geval zou De Robijn voor 1 augustus 2025 een feit moeten zijn.

Stichting Noor De scholen van Noor hebben naar eigen zeggen allemaal een islamitische grondslag en kwalitatief goed Nederlands onderwijs staat hoog in het vaandel. "Wij nemen de Quran en de Soennah als richtsnoer voor ons onderwijs en het onderwijskundig handelen", luidt de uitleg op de website. "De basisscholen van Stichting Noor streven naar de ontwikkeling van de leerlingen in de waarden van een moslim waarbij eerlijkheid, mededogen, respect voor zichzelf en voor anderen en de acceptatie van verschillen centraal staan", is het vervolg. De leerlingen krijgen net zoals als op alle andere basisscholen Nederlandse les, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding en creatieve vakken. Bij Noor passen ze de lessen aan de islamitische richtlijnen en krijgen de scholieren les in de islam.