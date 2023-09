Middenmeer krijgt 48 tijdelijke woningen voor spoedzoekers en statushouders

De plannen zijn nog onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad.

De gemeente geeft in een persbericht aan dat de woningen er onder andere komen voor mensen die bijvoorbeeld door een scheiding met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie bij de woningbouwvereniging. Ook komt een aantal tijdelijke opvangmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen binnenkort ten einde, en komt de gemeente Hollands Kroon niet aan de taakstelling voor het opvangen van statushouders.

Hoornseweg

De locatie aan de Hoornseweg voldoet volgens de gemeente aan de eisen voor het plaatsen van tijdelijke woningen. De locatie kan zo'n tien jaar gebruikt worden voor tijdelijke woningen, en zou daarna gebruikt kunnen worden om woningen te bouwen.

De gemeente geeft daarnaast aan dat de taakstelling voor tijdelijke woningen met deze 48 plekken niet voldaan is. Omdat de gemeente wil voorkomen dat de druk op één gemeente te hoog wordt, wordt er ook op andere plekken gezocht naar een geschikte locatie.

Omwonenden

Omwonenden die vragen of zorgen hebben kunnen op 11 of 13 september terecht bij een informatiebijeenkomst. Mensen hebben daar per brief een uitnodiging voor gekregen.

Naast de tijdelijke opvang is de gemeente voornemens om tot 2030 zo'n 1.800 woningen extra te bouwen voor starters, jongeren en ouderen.