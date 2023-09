Feestelijke opening van OBS De Havenrakkers na flinke verbouwing

De eerste schooldag is een feit in Noord-Holland. De kinderen van Openbare Basisschool de Havenrakkers in Broek in Waterland, komen vandaag binnen in een vernieuwde school. Directeur Peter Bakker is heel blij met het resultaat.

NH Nieuws/Sjoerd Hilarius

Niet iedereen heeft goed geslapen, maar groep 6/7 is het erover eens: het is wel weer leuk om naar school te gaan. Zeker nu de school eindelijk verbouwd is. Dat wilde directeur Peter Bakker in 2021 al, maar toen kon het niet doorgaan vanwege het overvolle stroomnet. Uiteindelijk kreeg de school toch voorrang en kon de verbouwing in mei 2022 beginnen. Het was nog even spannend of alles wel op tijd af was, maar directeur Peter Bakker kijkt trots naar de verbouwde school. "Het is heel erg mooi geworden", zegt hij tegen NH-verslaggever Sjoerd Hilarius. "We hebben er heel hard aan gewerkt de afgelopen week om het allemaal rond te krijgen, dat de kinderen naar school konden." Vlak voor de zomervakantie was het vernieuwde gebouw klaar. Toen hij vorige week terugkwam van vakantie, moest er nog een hoop een gebeuren. "Ik kwam de school binnen en dacht: 'O jee, hoe krijgen we het binnen een week zo dat iedereen erin kan?' Het kan, en het is prachtig geworden." Tekst gaat door onder de video

Eerste schooldag van De Havenrakkers - NH Nieuws

De verbouwing heeft een jaar geduurd, en was zelfs ietsje eerder klaar dan verwacht. "We konden daardoor ietsje eerder alles verhuizen. Het is echt helemaal veranderd", zegt Bakker. Bij binnenkomst zei hij tegen de kinderen 'voeten vegen'. "Je wil het allemaal wel netjes houden", zegt de directeur lachend. "Maar het is een school met kinderen, dus het zal ook wel wat viezer worden af en toe." Juf Romy heeft een heerlijke vakantie gehad en stond vorige week klaar om alles een plekje te geven na de verbouwing. "We moesten natuurlijk verhuizen, dus al het meubilair moest een plekje krijgen", zegt ze. "Al onze zooi, om het zo maar even te zeggen, moesten we opruimen." Daarna kon ze het nieuwe lokaal klaarmaken voor vandaag. Tekst gaat door onder de foto

NH Nieuws/Sjoerd Hilarius