Fietsster zwaargewond na botsing met scooter in fietserstunnel Amstelveen

Bij een botsing tussen een scooter en een fietsster op de Bovenkerkerweg in Amstelveen, ter hoogte van de Beneluxbaan, is de fietser zwaargewond geraakt. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. De scooterrijder bleef ongedeerd.

Het ongeluk vond plaats in de fietserstunnel die onder de Beneluxbaan door gaat. Uit beelden lijkt te zijn af te leiden dat de botsing niet plaats heeft gevonden op een kruising, maar over de precieze toedracht kan de politie nog niks zeggen. Zij doen momenteel nog onderzoek bij de tunnel, daarom is deze voorlopig afgesloten.

De politie is specifiek op zoek naar een getuige op een fiets en roept diegene dan ook op om zich te melden. Bij het ongeval werd naast een tweetal ambulances ook een traumahelikopter ingezet. De zwaargewonde fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.