Tot de laatste snik vocht Sayed voor zijn populaire Zandvoortse restaurant

Na ruim twintig jaar is het gedaan met restaurant Le Grand Prix in Zandvoort. Daar waar zelfs coureur Lewis Hamilton een keer dineerde en vele Zandvoorters en racefanaten over de vloer kwamen, wacht nu de sloopkogel. Samen met eigenaar Sayed El Elimi blikken we nog één keer terug.

Sayed El Elimi - NH / Paul Tromp

"Hoe je mijn naam spelt? Wacht, ik geef je wel even mijn kaartje", zegt Sayed El Elimi. Op zijn kaartje staat zijn naam en dat hij 'chef and owner is van familyrestaurant Le Grand Prix, since 1999'. Passage 6-10.' We gaan op het muurtje voor zijn oude zaak zitten. De deur openen kan hij namelijk niet meer. De sleutel heeft hij eind juli bij de gemeente moeten inleveren. Sloop uitgesteld "Dat was een erg emotioneel moment voor mij. Ik kan moeilijk beschrijven wat er toen door me heen ging. Ze zouden ook meteen beginnen met de sloop, maar je ziet het: het pand staat er nog steeds. Had ik dat geweten, dan had ik misschien nog een maand kunnen doorwerken", vertelt Sayed. Tekst loopt door na de foto.

Een troosteloze aanblik: restaurant Le Grand Prix staat er nog steeds - NH / Paul Tromp

Le Grand Prix staat daarom al weken helemaal alleen langs de Passage. Vandalen hebben de zijkanten helemaal ondergespoten met graffiti. De omliggende winkels zijn al allemaal gesloopt. Er liggen namelijk plannen voor woningen op deze locatie. Sayed kwam er lange tijd zakelijk niet uit met de gemeente, maar inmiddels ligt er toch een overeenkomst waar beide partijen mee kunnen leven. Restanten van de zaak "Het was echt het mooiste en gezelligste restaurant van Zandvoort", vervolgt Sayed zijn verhaal. In de zaak liggen her en der nog wat meubels, verder niets meer. Voor het raam hangt ook nog de oude menukaart. Vlees, vis, pasta, pizza. Hier was alles te krijgen. Tekst loopt door na de foto.

De menukaart hangt er nog - NH / Paul Tromp

Afrikaans kampioen worstelen Voordat hij in 1999 het restaurant samen met zijn vrouw Yvonne begon, had Sayed al heel wat horeca-ervaring opgedaan. In Zandvoort, maar ook in het buitenland. "Ik heb bijvoorbeeld in Griekenland in de horeca gewerkt. Daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Ik was daar om te worstelen. Leuk om te weten misschien: ik ben in de jaren zeventig twee keer Afrikaans kampioen worstelen geweest. Ik kom oorspronkelijk uit Egypte. Op het wereldkampioenschap in Iran werd ik vierde." Tekst loopt door na de foto.

Sayed El Elimi in actie als worstelaar - Sayed El Elimi

Le Grand Prix. Het is natuurlijk een naam die goed bij Zandvoort past. In 1999 ook al. "Toen waren er al geruchten dat de Formule 1 weer naar Zandvoort terug zou keren. Het kwam er echter niet van. Toch besloten we om het restaurant de naam 'Le Grand Prix' te geven. Dat leverde meteen veel publiciteit op. Met krantenkoppen als 'Zandvoort heeft tóch zijn Grand Prix gekregen'. Dat was erg leuk", lacht Sayed. Hij woonde ook nog een tijdje aan de overkant. Dan had hij goed zicht op 'zijn kindje', zoals hij het nu nog steeds noemt. Circuitgasten en Zandvoorters "Vanaf de eerste dag, in mei 1999, was het meteen superdruk. Er kwamen heel veel mensen van het circuit langs. Die vertelden het dan weer door aan hun vrienden en collega's en zo zat het vaak vol binnen. Klanten uit Frankrijk, Amerika, Italië, noem maar op. We hadden een hele goede naam", aldus de 68-jarige oud worstelkampioen. De barbecue-menu's liepen het best. "Er kwamen ook heel veel Zandvoorters bij ons eten. Vaak als er iets te vieren was. Een verjaardag of andere feestjes. Mensen kwamen vaak jaar na jaar bij ons terug, ook uit het hele land. Dat is een teken dat je je werk goed doet." Tekst loopt door na de foto.

Een volle tafel in restaurant Le Grand Prix - Sayed El Elimi

Familierestaurant Sayed en Yvonne kregen twee kinderen, een zoon en een dochter. Sherief en Maggie. Inmiddels zijn ze ook opa en oma. "Ik was eigenlijk voor alles verantwoordelijk binnen het restaurant, maar deed vooral de administratie. Oorspronkelijk ben ik accountant, daar heb ik voor gestudeerd in Caïro. Maar ik hielp ook mee in de keuken. Mijn vrouw, zoon en dochter werkten vooral in de bediening." Tekst loopt door na de foto.

Sayed en zijn familie voor restaurant Le Grand Prix - Sayed El Elimi

Hamilton en andere beroemdheden Ook enkele beroemdheden stapten binnen binnen bij Le Grand Prix. Sayed begint meteen te glunderen. "Zoals Lewis Hamilton. Hij was toen nog een tiener en deed mee aan een race op het circuit. Iemand zei dat het een groot talent was. Een paar jaar later zag ik hem opeens terug op televisie en toen dacht ik 'Hey, dat is die jongen die toen bij mij heeft gegeten!' Ik was te druk met werken, dus heb helaas geen foto van hem. Dat vond ik achteraf wel een beetje jammer." "We hadden vroeger een groot golftoernooi in Zandvoort. Daarom kregen we bekende golfers, zoals Colin Montgomerie (voormalig Europees kampioen, red.) in de zaak. Maar oud-keeper Hans van Breukelen en journalist Kees Jansma dineerden hier ook. En een speler van Feyenoord, die ook voor het Nederlands Elftal speelde. Zijn naam weet ik even niet meer." Tijdens de eerste twee edities van The Dutch Grand Prix in 2021 en 2022 wisten de racefans zijn restaurant te vinden, zoals hieronder is te zien: Tekst loopt door na de video

Restaurant Le Grand Prix tijdens de Dutch Grand Prix enkele jaren geleden - NH Nieuws

Sayed tuurt nog wat naar zijn afgesloten restaurant. "Het is heel moeilijk voor me om hier te zitten. Het is en blijft toch je kindje. Kijk, deze deuren konden helemaal open. Dan zaten mensen binnen én buiten en konden ze contact met elkaar hebben. Supergezellig." Toekomst onzeker Inmiddels woont hij in Hoofddorp. "Ik weet niet of ik nog verder ga in de horeca. Ik krijg deze zaak maar moeilijk uit mijn hoofd. Ik rijd er toch altijd even langs als ik bij vrienden op bezoek ga in Zandvoort. Maar om het restaurant dan zo te zien, dat blijft heel lastig." De verslaggever en Sayed zeggen elkaar gedag en het naamkaartje gaat mee in de zak. Het zal binnenkort één van de laatste tastbare bewijzen zijn dat er ruim twintig jaar lang een goedlopend restaurant zat op het adres 'Passage 6-10'.