Daar is het dan alsnog: volop warm zomerweer

De vakantie is voorbij, maar met het lekkere weer deze week kunnen we nog een beetje nagenieten. "Vandaag begint de septemberzomer volop op stoom te komen", voorspelt NH-weerman Jan Visser.

Het wordt vandaag zonnig, met een paar plukjes sluierbewolking. "De temperatuur loopt vanmiddag op naar 24 graden." Volgens Visser schijnt de zon ook makkelijk door de sluierbewolking heen. Na de eerste school-of werkdag, is het dus nog lekker warm. Iedereen die juist nu vakantie heeft, heeft deze week geluk.

"Het fraaie weer hangt samen met een buitengewoon krachtig hogedrukgebied in de bovenlucht", legt de weerman uit. "Dat is een bak met warmte." Morgen wordt het daardoor nog beter weer met volop zon en temperaturen van zo'n 28 graden.

Mogelijk 30 graden

En dat blijft de rest van de week zo. "Woensdag, donderdag en vrijdag aanhoudend droog en zonnig en warm tot zeer warm", zegt Visser. "Dat zeer warme komt vooral voor in het binnenland, waar ook plaatselijk de grens van 30 graden wordt bereikt en overschreden."

In het weekend kan het volgens Jan Visser ietsje afkoelen, maar koud wordt het niet. "Dan schakelen we over van het ene, naar het andere hogedrukgebied. Maar dan is het zaterdag nog zo'n 25 tot 26 graden. De zomer gaat, zoals het er nu naar uitziet, door tot 11 september." Daarna koelt het waarschijnlijk af en neemt de kans op regen toe.