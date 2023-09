De Peiling: wat is jouw meest memorabele vakantie?

Met de camper naar Zuid-Frankrijk, een geweldige roadtrip met de familie of toch die ene vakantie waar het alleen maar regende en eigenlijk alles misging. Voor veel Noord-Hollanders is de vakantie voorbij, andere gaan juist nog. Toch zit er een vakantie in het geheugen die je nooit meer zult vergeten. Wat is jouw meest memorabele vakantie?

De schoolvakantie is voorbij en dat betekent voor veel weer de schoolbanken in of naar het werk toe. Misschien heb je de afgelopen maanden wel genoten van een heerlijke tijd op het strand, de camping of gewoon in de achtertuin. Voor andere begint de vakantie nu pas en die kunnen gaan genieten van het lekkere weer. Toch lopen niet alle vakanties even gesmeerd. Aankomen in een smerig appartement, alleen maar regen, een voedselvergiftiging krijgen of pech met de auto.

Autopech

Autopech, dat hadden nogal wat Nederlanders afgelopen zomer. Bij de alarmcentrale van de ANWB zijn er ruim 900.000 meldingen binnengekomen van Hollanders met pech in het binnen- en buitenland. Vooral door het noodweer dat Europa teisterde was het aantal schademeldingen uitzonderlijk hoog.

Wij willen graag van jou weten was je meest memorabele vakantie is. Is dat die ene geweldige trip met je vrienden, de vakantie met je ouders op de camping of toch die ene reis die je graag zou willen vergeten?