Weer fitte AZ-captain Clasie vindt selectie in breedte gegroeid: "Veel opties voorin"

Vertrouwd op het middenveld en met de aanvoerdersband om zijn linkerarm keerde Jordy Clasie tegen Vitesse weer terug. De routinier van AZ was de afgelopen weken geblesseerd aan zijn hamstring en dat gebeurt hem eigenlijk zelden. "Dit is de eerste wedstrijd in de afgelopen twee jaar die ik mis door een blessure."

Jordy Clasie na blessure weer fit en belangrijk voor winnend AZ - NH Nieuws

"We hebben vrij volwassen gespeeld", vertelt Jordy Clasie na de 2-0 winst op Vitesse. Voor de Alkmaarders scoorde Vangelis Pavlidis twee keer. "We hadden de controle en hebben weinig weggegeven, al speelden we ook niet bijzonder goed." "Understatement" Trainer Pascal Jansen hield eenzelfde gevoel over aan de wedstrijd als zijn verlengstuk in het veld. Enige kritiekpunt van de Alkmaarse oefenmeester was de scherpte voor de goal. Na afloop liet Jansen ook weten zeer blij te zijn met de terugkeer van Clasie. "Dat is een understatement." Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen over belang van Jordy Clasie en doelstellingen voor dit seizoen - NH Nieuws

AZ is de competitie uitstekend begonnen met negen punten uit drie wedstrijden. Hierdoor staan de Alkmaarders bovenaan in de eredivisie Verder plaatste de ploeg van Jansen zich eerder deze week voor de groepsfase van de Conference League. Transfergeweld Voor Jansen is nu ook duidelijk met welke spelers hij gaat werken tot aan de winterstop aangezien de transferperiode erop zit. Waar vooral Ajax en PSV met tientallen miljoenen euro's nieuwe spelers hebben gekocht, heeft AZ belangrijke spelers zien vertrekken en slechts een paar talentvolle spelers naar Alkmaar gehaald. "De strijd ligt op het veld en niet op de onderhandelingstafel", aldus Jansen. Clasie is blij met de huidige selectie en ziet dat de kwantiteit van de groep beter is dan vorig seizoen. "We hebben een vrij brede bezetting en veel opties voorin. Zo zorgden Myron van Brederode en Ernest Poku vandaag constant voor dreiging." De Haarlemmer wil niet te veel aan prognoses doen en bekijkt het liever van wedstrijd tot wedstrijd. Tekst loopt door onder de video.

AZ-aanvoerder Jordy Clasie over z'n verwachtingen voor dit seizoen - NH Nieuws

De doelstelling van AZ is de laatste jaren het behalen van de groepsfase in Europa en top vier in de eredivisie. Na de interlandperiode speelt AZ op zondag 17 september om 16.45 uur thuis tegen Sparta.