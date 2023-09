Pirates pakt voorsprong in play-offs tegen HCAW na spectaculaire overwinning

De honkballers van Amsterdam Pirates zijn op voorsprong gekomen in de play-offs tegen HCAW. Door een spectaculaire 5-4 winst op HCAW staat het nu 2-1 in de best-of-five serie.

In de Rob Hoffman Vallei kwam Amsterdam in de derde inning op een 3-0 voorsprong. De regerend landskampioen kwam in deze zeven inning op gelijke hoogte en na negen innings stond het 4-4. In de elfde inning wist Amsterdam-speler Jules Cremer over de thuisplaat te komen. In de gelijkmakende slagbeurt wist HCAW niet te scoren en zo won Amsterdam met 5-4 van de Bussumers.