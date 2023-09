Politie komt op melding steekpartij af en ontdekt hennepkwekerij

De politie heeft vanmiddag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Rustenburgerstraat in Amsterdam Zuid. De manier waarop is opvallend: de hulpdiensten dachten op weg te zijn naar een steekpartij.

Rond 15.50 uur kwam de melding bij de politie binnen. Ter plekke bleek dat er geen sprake was van een steekpartij. Toen de politie in de woning ging kijken, trof het vervolgens de hennepkwekerij aan. Die is daarna ontmanteld. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk.